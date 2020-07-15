٣٠ منشأة صناعية قيد الإنتاج في اللاذقية

اللاذقية-يوسف علي

قال المهندس رحاب دعدع – مدير صناعة اللاذقية ل(تشرين): دارت عجلة العمل في ٣٠منشأة صناعية في المحافظة بقيمة إجمالية بلغت نحو ٩٦٧ مليون ليرة وتوفر ٧٣ عاملاً، مبيناً أن إنتاج المنشآت يتنوع بين تصنيع الألبسة الرجالية والنسائية والولادية، إضافة لصيانة وإنشاء وإصلاح الزوارق الصغيرة والمتوسطة والأعلاف الجافة من منشأ نباتي وسحب الأسلاك النحاسية غير المعزولة وفرز وتشميع وتوضيب الخضار.

كما أشار دعدع إلى ثلاثة مشاريع استراتيجية يتم إنشاؤها، منها مشروع معمل أدوية بشرية ومستحضرات صيدلانية ومعمل آخر لإنتاج المستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية يوفران ٣٠٠فرصة عمل، بينما المشروع الثالث لإنتاج العصائر بانتظار وصول الآلات والتجهيزات، إضافة لمنشأة لتصنيع الشرابات ومكثفات الفواكه والكونسروة وزيوت قشور الحمضيات والشرابات وتعبئتها وتوفر ٣٠فرصة عمل.

كما لفت دعدع إلى ١٧منشأة حرفية متنوعة قد بدأت بالعمل والإنتاج توفر ٤٢فرصة عمل بتكلفة تزيد عن ٨٧مليون ليرة، إضافة إلى ٣٣منشأة حرفية جديدة هي قيد الإنشاء الذاتي وحاصلة على قرار ولم تبدأ بالعمل بعد، توفر عند بدء العمل بها ٢٣٤فرصة عمل بتكلفة إجمالية تزيد عن ٤,٥مليارات ليرة.

يذكر بأن هذه المنشآت تتبع جميعها للقطاع الخاص وهي متوزعة في المناطق الصناعية والحرفية وخارجها أيضاً.

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