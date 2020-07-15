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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 25 ذو القعدة 1441 الموافق لـ 16 تموز 2020
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26 مركزاً انتخابياً جديداً لدائرة مناطق محافظة حلب و3 مراكز لمحافظة إدلب
البرلمان الكوبي يدين بشدة خطط الاحتلال ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية
وفود حزبية وشعبية عراقية تزور سفارة سورية: نقف إلى جانب سورية ضد ما يسمى قانون قيصر
بيونغ يانغ تدين تصريحات بومبيو حول بحر الصين الجنوبي
قلق أوروبي حيال محاولات كيان الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية
إثيوبيا تبدأ ملء سد النهضة من دون اتفاق مع جيرانها
الأمن العراقي يقضي على 6 إرهابيين جنوب كركوك
مادورو يندد بتصريحات أمريكية جديدة ضد فنزويلا
أسرة جورج فلويد تقاضي مدينة منيابوليس و4 ضباط بشأن مقتله
رئيس الوزراء التونسي يقدم استقالته
انفجار بمستودع ذخائر قرب أحد مقرات مجموعات "قسد" بحي المشرفة في الحسكة
99 خرقاً جديداً للعداون السعودي في الحديدة
إصابة حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية بكورونا
تهديدات تركية وقحة بعدوان جديد على ليبيا
الصين تعتمد في علاقاتها مع الولايات المتحدة على الواقعية السياسية