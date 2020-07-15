معين الكفيري

بات واضحاً أن أصعب أنواع التعليق الرياضي في هذه الأيام هو التعليق على المباريات دون الحضور الجماهيري على المدرجات ودون تفاعله وتواجده والذي يعيش الجميع غمار تجربته لأول مرة في تاريخ المسابقات الكروية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

لهذا نجد التعليق الرياضي بلانكهة لاطعم له ولا لون فلا صوت ولاصدى يعلو في الملاعب سوى أصوات المدربين وتفاعل اللاعبين وصدى آهاتهم وحسراتهم مع أضاعة الفرص وإهدار الهجمات واحتفالهم وابتهاجهم عند إحراز الأهداف في المباريات التي تقام أمام مدرجات خالية فلا شيء سوى صمت المدرجات ولاشيء يقطع سكون ذلك الصمت الرهيب سوى أصوات اللاعبين والمدربين والأهداف التي قد تأتي أو لا تأتي عدا عن تدني المستوى الفني وتواضعه للكثير من المباريات وخلو البعض منها من تسجيل الأهداف وانتهائها سلبية النتيجة والأداء.

وهنا سيء الحظ هو المعلق الرياضي الذي يعلق على المباراة التي تكون مملة وباهتة طيلة مراحلها ليزداد حظه العاثر سوءاً ولتصبح مهمته صعبة جداً بل ومعقدة لإنعاش الأجواء وتحريك المياه الراكدة لبذل الجهد الكبير والمضاعف بما يملك من مخزون من المعلومات والأفكار والمصطلحات والعبارات والجمل لمقارنة هذا الفريق أو ذاك في محاولة منه لكسر الرتابة وإبعاد الملل الذي يخيم على أجواء المشاهدين خلال مراحل المباراة المملة أحيانا.

ولكن لو تواجد الجمهور الرياضي على المدرجات قد يعوض شيئا ويخفف الأعباء وحمل المسؤولية والمهمة الملقاة على عاتق المعلقين الذين يسعون بكل ما أوتوا من جهد لإرضاء المشاهد الرياضي الذي يتابع وينتقد التعليق والمعلق بسبب أحيانا وبدون سبب أحيانا أخرى من خلف شاشة التلفاز لكي ندرك تماما حقيقة أن إرضاء الناس غاية لا تدرك لهذا يبقى الجمهور نكهة حقيقية وحضارية بل نعمة للمباريات لاتقدر بثمن وغيابه تحول إلى نقمة.

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