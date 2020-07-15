وفود حزبية وشعبية عراقية تزور سفارة سورية: نقف إلى جانب سورية ضد ما يسمى قانون قيصر

أكد التيار العربي في العراق واللجنة الشعبية العراقية لنصرة سورية والمقاومة وحركات قومية وناصرية وقوفهم الكامل مع سورية ضد الإجراءات الاقتصادية القسرية الأميركية الغربية أحادية الجانب التي تستهدف حياة الشعب العربي السوري ووضع كل إمكاناتهم في خدمة سورية.

جاء ذلك خلال استقبال السفير السوري ببغداد صطام جدعان الدندح اليوم وفداً من التيار العربي في العراق برئاسة الأمين العام زيدان النعيمي ورئيس اللجنة الشعبية العراقية لنصرة سورية والمقاومة عبد الرضا الحميد وممثلين عن حركات قومية وناصرية عراقية.

وقال النعيمي في تصريح لمراسلة سانا في بغداد إن القوى الخيرة الحية في العراق تقف صفا واحدا مع الشعب العربي السوري ضد ما يسمى بقانون قيصر العدواني الإرهابي الذي مررته أميركا وحلفاوها بعد فشلهم في إحداث خرق بين الشعب السوري وجيشه البطل من خلال صفحات الإرهاب المتوحش.

بدوره أعرب الحميد عن يقينه الثابت في قدرة الشعب العربي السوري على هزيمة هذا العدوان الاقتصادي الجائر الأميركي الغربي.

من جهته أكد مالك الحسيني القيادي في التيار العربي في العراق أن أميركا ستفشل في عدوانها الجديد لأن سورية أثبتت أنها مدرسة الأمة في البطولة والصمود طيلة عشر سنوات من الحرب الكونية الظالمة عليها.

كما أعرب غازي الروضان القيادة في التنظيم الناصري في العراق عن قناعته الأكيدة بخسران أميركا وهزيمة مشروعها في سورية قائلاً إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجر بلاده إلى منزلقات خطيرة لن تخرج منها إلا وهي مهزومة أمام الشعوب الحرة ذات الإرادة المستقلة.

بدوره نوه السفير الدندح بمبادرة التيار العربي في العراق واللجنة الشعبية العراقية لنصرة سورية والمقاومة قائلاً “يتوهم أعداء سورية كثيراً حين يظنون أن حصاراً اقتصادياً غاشماً وجائراً سينال من إرادة الشعب العربي السوري وقراره المستقل.

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