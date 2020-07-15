ضبط حوالي طن من مواد الضيافة غير صالحة للاستهلاك البشري بحلب

ضبط عناصر مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة حلب اليوم حوالي طن من مواد الضيافة (راحة وسكاكر وشوكولا ومواد تصنيع أولية) غير صالحة للاستهلاك البشري ومنتهية الصلاحية ضمن معمل في حي سيف الدولة خلال جولات عناصر الرقابة الصحية على أسواق المدينة.

وبين مدير الشؤون الصحية إبراهيم إبراهيم في تصريح لمراسل سانا أنه بعد فحص المواد المذكورة من قبل الطبيب المختص تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري وضارة بالصحة كونها قديمة ويعاد تصنيعها ورائحتها عفنة وتظهر عليها مخلفات قوارض وحشرات مؤكداً أن المعمل يفتقر للشروط الصحية.

وأشار إبراهيم إلى أنه تمت مصادرة كامل الكمية وإتلافها أصولاً وإصدار قرار بإغلاق المعمل لمدة شهرين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.

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