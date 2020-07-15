تسجيل 42 وفاة و2671 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت السلطات الصحية السعودية تسجيل 42 وفاة و2671 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت هذه السلطات أن إجمالي الإصابات بلغ 240474 والوفيات 2325 بينما تم تسجيل 5488 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 183048.

في العراق تم تسجيل 2110 إصابات و87 وفاة ليبلغ إجمالي الإصابات 83867 والوفيات 3432 في حين تماثل 1839 شخصاً للشفاء ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 52621.

في الكويت تم تسجيل 703 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 56877 كما ارتفع عدد الوفيات إلى 399 بعد الإبلاغ عن ثلاث وفيات جديدة فيما تم تسجيل 736 شفاء جديدة ما يرفع الإجمالي إلى 46897.

السلطات الصحية القطرية أعلنت تسجيل 450 إصابة جديدة ليصبح العدد الكلي 105 آلاف فيما تم تسجيل حالة وفاة جديدة لتبلغ الحصيلة 151.

في ليبيا أعلن تسجيل 16 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 1579 منها 373 متعافياً و43 وفاة.

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