آخر تحديث: 2020-07-15 18:43:35
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وزارة الصحة: شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 140

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