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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 24 ذو القعدة 1441 الموافق لـ 15 تموز 2020
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شريط الأخبار
وزارة الصحة: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 458
وزارة الصحة: وفاة حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 22
وزارة الصحة: شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 140
وفد من عشائر الأردن يزور سفارة سورية.. قانون قيصر مصيره الفشل
الجيش الإيراني: حققنا إنجازات كبيرة في مجال تصنيع الأسلحة الذكية
عريقات يطالب بإرسال لجنة تفتيش دولية إلى معتقلات الاحتلال
توقف الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان
نقص مياه الشرب يهدد حياة المدنيين في الحسكة نتيجة تحكم المحتل التركي بضخ المياه من محطة علوك
وقفة وطنية لأهالي القامشلي تطالب بطرد الاحتلالين الأمريكي والتركي من الأراضي السورية
موجة جديدة من جنون ترامب..وراء در!
وقفة جماهيرية في جنين تضامناً مع الأسير المريض أبو وعر
غاتيلوف: واشنطن وحلفاؤها يستخدمون ملف المساعدات الإنسانية في سورية كستار لنقل السلاح إلى الإرهابيين
دول عدّة تعود إلى فرض القيود لمواجهة كورونا
بكين تهدّد واشنطن بالردّ على عقوباتها بشأن هونغ كونغ
نظام أردوغان يصدر مذكرات اعتقال بحق 60 تركياً