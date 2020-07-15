وزارة الصحة: شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 140

تقتضي “رؤيةُ” ترامب “للسلامِ” ضمّ الكيان الصهيوني أجزاءً من الضفة الغربية والأغوار التي تمثّل قاع العالم، والمنطقةَ الأكثر انخفاضاً عن سطح البحر، ما جعلها خزاناً غذائياً متكاملاً، ولو رأت “خطّة الضمّ” النور سيُحرم الفلسطينيون من السلّة الغذائية الأهم التي يمتلكونها،... المزيد ←