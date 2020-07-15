آخر تحديث: 2020-07-15 18:43:35
شريط الأخبار

وزارة الصحة: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 458

التصنيفات: أهم الأخبار

طباعة

التصنيفات: أهم الأخبار

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


مقالات ذات صلة

Comments are closed