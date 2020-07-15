وفد من عشائر الأردن يزور سفارة سورية.. قانون قيصر مصيره الفشل

أكد وفد شعبي أردني خلال زيارته السفارة السورية في عمان اليوم الوقوف إلى جانب سورية في مواجهة الإرهاب والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها ولا سيما ما يسمى (قانون قيصر).

وأعرب أعضاء وفد (رابطة صقور الأردن للإصلاح العشائري) عن ثقتهم بقدرة الشعب السوري على الانتصار على الإرهاب وأدواته مشددين على أن صمود السوريين كفيل بإفشال مفاعيل ما يسمى (قانون قيصر).

وأوضح مصطفى الزبون رئيس الوفد المكون من 12 من شيوخ العشائر الأردنية أن الهدف من الزيارة الإعراب باسم الشعب الأردني وعشائره عن التضامن مع سورية وشعبها في مواجهة (قانون قيصر) وتداعياته مؤكداً أن سورية التي انتصرت على الإرهاب ستنتصر على هذا الإجراء الأمريكي الظالم.

بدوره أشار القائم بأعمال السفارة السورية الدكتور شفيق ديوب إلى أن سورية تتعرض لإجراءات قسرية أمريكية منذ سنوات طويلة ونجحت على الدوام في تجاوز تأثيراتها والانتصار في مواجهتها وسيكون الأمر ذاته مع ما يسمى (قانون قيصر).

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