احتراق سبعة زوارق في ميناء بوشهر جنوب إيران

أعلنت إدارة الأزمات في محافظة بوشهر الإيرانية احتراق سبعة زوارق على الأقل جراء حريق نشب اليوم في معمل للقوارب في ميناء المحافظة جنوب البلاد دون وقوع إصابات.

وأوضح جهانكير دهقاني مدير الإدارة أن فرق الإطفاء التابعة للبلدية والموانئ والملاحة والمطار ومحطة الطاقة النووية وقوى التعبئة والحرس الثوري والشرطة والطرق السريعة تشارك في عملية إخماد الحريق حيث لم يتم السيطرة عليه حتى الآن بسبب الرياح القوية ونوع مواد الألياف الزجاجية المستخدمة في بناء الزوارق.

وأشار دهقاني إلى عدم وقوع إصابات جراء الحريق واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع امتداده إلى السفن والزوارق الأخرى لافتا إلى أن سبب الحريق ما يزال مجهولا

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