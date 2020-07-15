الجيش الإيراني: حققنا إنجازات كبيرة في مجال تصنيع الأسلحة الذكية

أكد قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أن بلاده حققت إنجازات كبيرة في مجال تصنيع الأسلحة الذكية والنقطية والرقمية والإلكترونية.

وأشار حيدري في تصريح اليوم نقلته وكالة “فارس” إلى أن القوة البرية الإيرانية استطاعت الاستجابة للمتطلبات العملانية الحديثة بفضل تطوير البنى الهيكلية والتنظيمية في سياق تعزيز جهوزيتها لمواجهة التهديدات المستقبلية.

وأوضح أن هذه التطورات تصب في سياق زيادة فاعلية التحرك والسرعة والقدرات القتالية في مختلف صنوف القوات المسلحة اعتماداً على المختصين والخبراء في الصناعات المحلية، مشيراً إلى أن الحروب المستقبلية تقوم على التأثير وليس التدمير.

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