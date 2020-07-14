أسعار النفط تغلق على ارتفاع قليل

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف اليوم مع قيام أوبك وحلفائها بخفض الإنتاج بأكثر مما هو متفق عليه في حزيران بالرغم من استمرار القلق بشأن الطلب مع تزايد حالات الإصابة بمرض “كوفيد 19” في الولايات المتحدة.

وبحسب رويترز أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 18 سنتاً أو 0.42 بالمئة لتسجل عند التسوية 42.90 دولاراً للبرميل.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 19 سنتاً أو 0.47 بالمئة لتبلغ عند التسوية 40.29 دولاراً للبرميل.

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