جلسة حامية الوطيس لمجلس محافظة اللاذقية.. واتهام بلديتها بتلقي الرشاوى لتغيير الصفة التنظيمية للمدينة.. ورئيس المجلس يرد

اللاذقية – لوريس عمران

شهدت جلسة مجلس محافظة اللاذقية ضمن دورته العادية الثالثة التي انعقدت أمس على جدول أعمال مناقشة تقارير مكتبه التنفيذي لقطاعات الصرف الصحي والمياه ومجالس المدن والبلدات والخدمات والمرافق البلدية مشادات كلاميةً واتهامات بالفساد والرشوة، حيث اتهم عضو مجلس المحافظة دريد مرتكوش رئيس مجلس مدينة اللاذقية_ أحمد الحلاق بالفساد علانيةً، مؤكداً أن عضو المجلس يمثل الشعب الذي انتخبه ومن الواجب الإشارة إلى الأخطاء المرتكبة من قبل البلدية.

وقال مرتكوش في مداخلته، في إشارة مباشرة للحلاق : أنتم بعتم المدينة ودمرتموها وشوّهتم مخططها التنظيمي، بالإضافة إلى انعدام الخدمات وعدم استقبالكم للمواطنين الذين هم الآن بأمس الحاجة إليكم، كما تقومون بتبديل الطرابيش من مدير إلى مدير (من يدفع أكثر) يكون موجوداً.

وأضاف مرتكوش: هناك مهندسون تم تعيينهم منذ فترة قصيرة يركبون الآن سيارات فارهة، ولا يوجد سلطة تلاحق هذا الموضوع، مؤكداً أن مجلس المدينة قام بتعديل الصفة التنظيمية للمدينة باستغلالهم للقانون مقابل المنفعة المادية.

وفي مداخلته التي تمحورت حول آلية عمل مجلس مدينة اللاذقية أكد مرتكوش على ضرورة مراقبة القرارات الصادرة عنه وضرورة مساءلة أعضاءه، مشدداً على أن عضو مجلس المحافظة يمثل الشعب الذي انتخبه ومن الواجب الإشارة إلى الأخطاء المرتكبة من قبل مجلس المدينة، وأردف في إشارة إلى مجلس مدينة اللاذقية: أنهم دمروا المدينة عمرانياً لأن ما بني على باطل فهو باطل.

من جهته قال رئيس مجلس المحافظة المهندس_ تيسير حبيب خلال الجلسة: أي اتهام بحاجة إلى وثيقة تثبت التورط، أي يجب أن يكون هذا الكلام موثقاً، مشيراً إلى أنه سيكلف عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن والبلدات علي قاسم بإعداد مذكرة شاملة عن كل ما حدث أثناء تغيير الصفة التنظيمية مع كافة الحيثيات وعرضها على مجلس المحافظة مع التوسع بالتحقيق.

من جانب آخر رد رئيس مجلس مدينة اللاذقية على الاتهامات الموجهة إليه بالقول إنه على استعداد لتزويد المجلس بأي معلومات ووثائق بالإضافة إلى إلغاء أي قرار يرغبون بإلغائه ولكن وفق القانون.

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