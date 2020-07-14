السوق الشعبي في جرمانا خيّب آمال المواطنين

نور قاسم

افتتح يوم الأحد الفائت السوق الشعبي في جرمانا بريف دمشق بإشراف مجلس المدينة وبالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها.

(تشرين) تجولت على مدار يومين في هذا السوق، وما لاحظناه حركة قليلة جداً من قِبل الناس فيه، وفي استطلاع آراء للبعض، قالت السيدة خديجة : إن هذا السوق خيّب أملنا وكنا نتوقع أن نجد فيه متطلباتنا الأساسية بأسعار مخفضةٍ مثل الرز والسكر والزيت، واستغرب المواطن أحمد من محتويات السوق الشعبي ووصفها بالمواد ذات الطابع الترفيهي , فما حاجتنا نحن للعصائر والبهارات والمرتديلا والنسكافيه والقهوة ؟، و ما نبحث عنه الآن مواد أساسية مثل البرغل والرز والزيت.

وأشارت المواطنة زينب إلى بعد المكان ,آملةً بافتتاح المزيد من الأسواق الشعبية لكي يستطيع الجميع الذهاب إليها، ووجود المواد الأساسية التي تهم المواطن فعلاً.

وأكدّ مدير الأسواق الشعبية في جرمانا _فؤاد نصر رداً على سؤالنا عن بُعد المكان وهل يوجد إمكانية لأسواق شعبية أُخرى في مناطق متفرقةٍ على اعتبار جرمانا مدينة كبيرة قال: إن هذا المكان وسط المدينة، ويمكن أن تفتتح في أماكن أُخرى بدعم من المجتمع المحلّي.

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