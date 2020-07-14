عدم توفر الورق يحرم مستخدمي صرافات العقاري من الاستعلام عن الرصيد

السويداء - طلال الكفيري

اشتكى عدد كبير من المتقاعدين، وموظفي الدوائر الرسمية، والموطّنة رواتبهم لدى المصرف العقاري في السويداء من افتقاد الصرافات العقارية الموجودة على ساحة المحافظة لميزة الاستعلام عن الرصيد المالي، نتيجة عدم وجود ورق/ كرار / ضمن هذه الصرافات، ما يدفع بهم لسحب الرواتب والتعويضات على دفعات، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى عدم قدرتهم على استخدام البطاقة لكونهم تجاوزوا الحد المسموح به من عمليات السحب اليومي.

ما يضطرهم للعودة في اليوم التالي، وهذا يشكل عبئاً مادياً وجسدياً عليهم وخاصة أن معظمهم من الريف، وطالبوا إدارة المصرف بمعالجة هذا الموضوع، وأن تتم معرفة الرصيد من خلال شاشة الصراف بدلاً من الورق . وخاصةً أن هناك الكثيرين ممن رواتبهم موطّنة لدى المصرف العقاري، ولديهم تعويضات مالية إضافة لرواتبهم ومن الضروري الاستعلام عنها، وإلا سيضطر الموظف لاستخدام البطاقة أكثر من مرة وهذا بكل تأكيد سيزيد من الازدحام على الصرافات.

وأوضح مدير المصرف العقاري في السويداء – يوسف حسن ل(تشرين): أن الورق المسمى (كرار)، غير متوافر على الإطلاق في كل المصارف العقارية في المحافظات، وبالنسبة لمعرفة الرصيد وفق الشاشة والإستغناء عن الورق أضاف: حسن هذا الصراف يعمل وفق برمجته فهو غير مبرمج بميزة معرفة الرصيد وفق شاشة الصراف.

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