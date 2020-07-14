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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 24 ذو القعدة 1441 الموافق لـ 15 تموز 2020
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شريط الأخبار
جلسة حامية الوطيس لمجلس محافظة اللاذقية.. واتهام بلديتها بتلقي الرشاوى لتغيير الصفة التنظيمية للمدينة.. ورئيس المجلس يرد
السفير آلا: تقارير لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان حول الحالة في سورية منفصلة عن الواقع
طيران العدوان السعودي يجدد استهدافه أحياء اليمن
الصين: الولايات المتحدة تقوض استقرار بحر الصين الجنوبي
سفير إيران في لبنان يجدد تأكيد وقوف بلاده إلى جانب المقاومة
برلمانية مصرية: انتخابات مجلس الشعب المرتقبة دليل على قوة سورية
دشتي: نرفض استمرار الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على سورية
مقتل سبعة جنود أذربيجانيين واثنين أرمينيين باشتباكات حدودية
إصابة عدد من الأسرى الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال معتقل (عوفر)
إيران: لن نسمح لأيّ متغطرس بتقويض مصالحنا
كليتشدار أوغلو: أردوغان يتجاهل معاناة الأتراك كونه عديم الأخلاق
مركز التنسيق الروسي: التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب استهدفت الدورية الروسية
رئيس الوزراء اليوناني يطالب أوروبا بمعاقبة النظام التركي
سلامي إيران قادرة على تجاوز صعوبات الحصار الجائر المفروض عليها
عشرات الأسيرات الفلسطينيات يعشن ظروفاً صعبة في معتقلات الاحتلال