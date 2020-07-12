شكل القصيدة العربية (البردة) في شعر كعب بن زهير بن أبي سلمى

د.رحيم هادي الشمخي

يمثل الشاعر الجاهلي (كعب بن زهير بن أبي سلمى) مرحلة مهمة من مراحل شكل القصيدة العربية ومضمونها، إذ إنه عاش أيام التحول من الجاهلية إلى الإسلام، وما رافقها من تغيير في القيم الاجتماعية والدينية والحياتية عامة، هذا التحول الكبير في حياة العرب آنذاك لم يكن وليد لحظته، بل كانت هناك إرهاصات تنبئ بذلك، وخاصة عند المتطلعين من الناس نحو الشعر والشعراء، فالمجتمع العربي آنذاك كانت تسيطر عليه آفة الانحراف عن القيم والمبادئ الصالحة، لذا فإن الشعر العربي يومئذ كان يصور هذه القيم بأشكالها الطيبة والمشينة التي سادت الحياة العربية ولم تفارقها من نحو السلب والنهب والقتل والتشبيب بالنساء وغيرها، فكانت القصيدة العربية تحمل هموم الشاعر لكونه يمثل الواجهة الثقافية في المجتمع العربي ومصوّر قيمه وعاداته وتقاليده.

ولد كعب بن زهير بن أبي سلمى في يقظان قبيلة أمه (كبشه)، ونشأ في بيت توفرت له القرائح الشعرية، وتشهد له آثار أحد عشر شاعراً من نسل أبي سلمى جد كعب، منهم جدّه أبو سلمى، وهو القائل في خاله (أسعد المري) وابنه كعب بن سعد:

لتصرفن إبلٌ محبّبة

من عند أسعد وابنه كعب

الآكلين صريح قومهما

أكل الحبارى برعم الرطب

وقد أسلم الشاعر كعب بن زهير بن أبي سلمى على يد النبي محمد (ص) فبسط النبي يده، فحسر كعب عن وجهه وقال: (هذا مقام العائد بك يا رسول الله) أنا كعب بن زهير، ثم أنشد يقول أمام رسول الله بعد أن كساه بـ(البردة) نقتطف منها:

نبئت أن رسول الله أوعدني

والوعد عند رسول الله مبذول

مهلاً هداك الذي أعطاك نافله

فيها مواعيظٌ وتفصيل

لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم

أذنب وقد كثرت فيّ الأقاويل

إن الرسول لنور يُستضاء به

وصارم من سيوف الله مسلول

في عصبة من قريش قال قائلها

ببطن مكة لما أسلموا زولوا

زالوا فمازال أنكاس ولا كشف

يوم اللقاء ولا سود مغازيل

فطار صيت هذه القصيدة وعمّت شهرتها في الآفاق، وتناولها العلماء بالشرح والتخميس والتشطير والمعارضة، فقط شرحها كثيرون، منهم (ابن دريد والتبريزي وابن هشام والباجوري) وطبعت مراراً، كما غنّتها الفنانة كوكب الشرق أم كلثوم.

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