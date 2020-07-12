زاهر بدران

تدورحالياً أسئلة كثيرة في الشارع الكروي حول مصير منتخبنا الكروي الأول الذي على بعد أشهر قليلة جداً من استحقاق كروي مهم من خلال التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بعد أن تم تأجيل مرحلة الإياب من هذه التصفيات إلى الخريف القادم بسبب “جائحة كورونا”.

والجميع يعلم أن اتحاد الكرة قد وقع عقداًمع المدرب التونسي نبيل معلول خلفاً للمدرب الوطني فجرإبراهيم الذي قاد المنتخب إلى صدارة المجموعة الآسيوية الأولى بعد خمس جولات بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، مقابل 7 نقاط للصين والفليبين و3 لجزر المالديف ولا شيء لغوام.

الأسئلة كثيرة ، ولكن لاجواب شافٍ من اتحاد الكرة ، الذي على مايبدو “نائم بالعسل” دون أن يكون هناك ولو تصريح واحد حول مصير المنتخب وتدريباته، أو خبرعن قدوم المدرب معلول للأشراف على تدريبات المنتخب ، وخاصة أن الدوري الكروي في خواتمه ، ولاندري ما إذا كان المدرب معلول يتابع الدوري الذي يعتبر الأساس لانتقاء مواهب كروية قادرة على أن تكون ضمن صفوف المنتخب القادم .. أم أنه يعطي تعليماته عن بعد كما يفعل اتحاد الكرة الذي لم يتمكن من ضبط إيقاع المباريات في مرحلة الإياب من الدوري سواء على المستوى التحكيمي ،أو حتى الإداري، وهذا ما جعل مستوى الفرق متفاوت بين مباراة وأخرى ، فنرى الفريق المتصدر تشرين يتعثر أمام جبلة القابع في أسفل الترتيب ويحاول الهروب من شبح الهبوط ويتعادل معه، فيما خسر مباراته الثانية أمام حطين ووضع نفسة في مأزق محرج ، بينما نرى الفتوة الذي كان يتصارع مع فرق المؤخرة للهروب من شبح الهبوط يتقدم سريعاً ويسجل نقاط عديدة تضعه في دائرة الأمان ، بينما صاحب اللقب الماضي الجيش يتراجع مستواه ولم يعد منافساً حقيقياً على الصدارة ، هذا يعني أن الدوري غير قادر على فرز لاعب واحد قادر على أن يكون في المنتخب ، وهنا تكمن الكارثة ، بينما لاعبونا المحترفين أن في الأندية العربية في وضع محرج وغير مطمئن .

والسؤال الذي نضعه برسم اتحاد الكرة إلى جانب الأسئلة الأخرى كيف لمدرب لم يلتق بلاعبيه منذ حوالي أربعة أشهر على تعيينه أن يقود المنتخب في الاستحقاق الكروي القادم ؟

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