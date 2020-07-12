70 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة
جددت قوى العدوان السعودي خروقاتها وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن وارتكبت 70 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان السعودي قوله إن قوى العدوان السعودي ارتكبت 70 خرقا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها تحليق ست طائرات حربية في أجواء مدينة الحديدة والمنظر وكيلو 16 وثلاث طائرات تجسسية في أجواء شارع الخمسين.
وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.
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