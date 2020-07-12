بريطانيا: 148 وفاة و820 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 148 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد وذلك في قفزة كبيرة لهذا المؤشر بعد أن سجلت أمس 48 حالة فقط.

وأشارت الوزارة في حصيلة جديدة لها إلى ارتفاع ضحايا الجائحة في بريطانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بواقع 148 حالة وفاة لتصل إلى مستوى44798 بينما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بواقع820 إصابة مقابل512 أمس لتبلغ الحصيلة الإجمالية 288953 إصابة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بالفيروس والتاسعة من حيث حصيلة الإصابات.

بدورها سجلت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية 41 إصابة جديدة بكورونا منها 11 حالة وافدة خلال اليوم الاخير ليصل إجمالي الإصابات إلى 3772 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 193 حالة وفاة.

وفي تركيا أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في إحصائية جديدة تسجيل1016 إصابة جديدة و21حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 211981 وإجمالي الوفيات إلى5344حالة وفاة.

من جهته أعلن مصدر في وزارة الصحة في طاجيكستان تسجيل 49 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 6506 وإجمالي الوفيات إلى 55 حالة.

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