مصر: 923 إصابة جديدة و67 وفاة بكورونا
سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 923 إصابة جديدة و67 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة في بيان اليوم إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم بلغ 81158 إصابة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها و3769 حالة وفاة وذلك بعد أن تم تسجيل 923 إصابة جديدة و67 حالة وفاة وتعافي 602 إصابة من الفيروس خلال اليوم الأخير.
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