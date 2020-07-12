احتراق 4 شاحنات أمريكية في هجوم مسلح على رتل عسكري منسحب من العراق
احترقت أربع شاحنات وتضررت أخرى في هجوم مسلح بقذائف “آر بي جي” على رتل عسكري أمريكي منسحب من العراق إلى الكويت.
وقال مصدر في قيادة شرطة محافظة الديوانية في اتصال هاتفي مع مراسلة سانا في بغداد: إن مجموعة مسلحة هاجمت بقذائف “آر بي جي” والرشاشات المتوسطة رتل شاحنات أمريكية منسحبة من بغداد إلى الكويت على الطريق الدولي الرابط بين العاصمتين ما أسفر عن احتراق أربع شاحنات وإلحاق أضرار مادية بالشاحنات الأخرى، موضحاً أن بعض الشاحنات التي هوجمت في الطريق الواقع بين محافظتي الديوانية والمثني كانت تحمل سيارات همر وعددا وتجهيزات عسكرية.
وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن عدد القتلى والجرحى بين الجنود الأمريكيين ونفى معرفة اسم الجماعة المسلحة التي نفذت الهجوم إلى أن طائرات مقاتلة ومروحية أمريكية حلقت فوق منطقة الهجوم بعد وقت قصير من وقوعه.
وكان مجلس النواب العراقي صوت في الخامس من كانون الثاني الماضي بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الأمريكية ضد مقرات عسكرية عراقية وقيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى.
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