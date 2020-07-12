القبض على ثلاثة مروّجي مخدرات في جرمانا
بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في محافظة ريف دمشق حول قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المخدرات في مدينة جرمانا، وبعد جمع المعلومات والمراقبة تمكّن فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق من إلقاء القبض على المذكورين على طريق المطار في منطقة جرمانا، وعددهم ثلاثة أشخاص، ضُبط بحوزتهم كمية 4 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر مقسمة إلى ثمانية عشر كفاً قماشياً بلون أبيض.
ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .
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