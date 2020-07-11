ترامب يعترف علناً بتورط إدارته في المخططات العدوانية ضد فنزويلا

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علناً اليوم بتورط إدارته في المخططات العدوانية التي تستهدف فنزويلا مكرراً تهديداته ضد هذا البلد الرافض لسياسات الهيمنة الأمريكية في أمريكا اللاتينية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ترامب قوله في مقابلة تلفزيونية إن هناك “حدثاً كبيراً مقبلاً في فنزويلا” مضيفاً إن “أمريكا ستكون مشاركة فيه إلى حد كبير”.

وزعم ترامب أنه “مهتم” بمصلحة الشعب الفنزويلي متجاهلاً تدخل إدارته المتكرر في شؤون فنزويلا الداخلية وفرض الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية التي أدت إلى معاناته.

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