اتحاد الصحفيين يدين الحملة الممنهجة للكيان الصهيوني ضد نقيب الصحفيين الفلسطينيين

أدان اتحاد الصحفيين بشدة الحملة الممنهجة والمبرمجة التي تشنها وسائل اعلام الكيان الصهيوني ضد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ونائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين ناصر أبو بكر وذلك لمواقفه القومية والوطنية.

وقال الاتحاد في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم “إن وسائل إعلام كيان المحتل الصهيوني درجت على استهداف الشخصيات الوطنية لتشويه سمعتها والنيل منها ولكنها لن تنجح في ذلك فما حمل مناضل قضية عادلة ودافع عنها إلا كسب احترام العالم”.

وأكد الاتحاد وقوفه وتضامنه مع الزميل ناصر أبو بكر ومع نقابة الصحفيين الفلسطينية في وجه هذه الحملات المبرمجة وأضاف “إننا في خندق واحد لمواجهة هذه الأساليب الرخيصة التي لن تنال من مكانة زميلنا ناصر لدى الاتحادات والنقابات العربية والدولية وسنبقى إلى جانب القضية الفلسطينية ورجالها المدافعين عنها”.

طباعة