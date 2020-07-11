إيران تؤكد رفضها القرار الجديد للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سورية

أكد سفير إيران في هولندا علي رضا كاظمي أبدي رفض بلاده القرار الجديد للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سورية واصفاً إياه بأنه غير متوازن وذو دوافع سياسية وخطوة في مسار تسييس المنظمة وزرع الخلافات بين أعضائها.

وأشار كاظمي أبدي خلال الاجتماع الـ 94 للمجلس التنفيذي للمنظمة اليوم إلى أن تأسيس فريق التحقيق والتقصي التابع للمنظمة غير شرعي منتقداً “التقرير المتحيز والمناقض للواقع لهذا الفريق ضد سورية”.

وبين كاظمي أبدي أن القرار الجديد تجاهل الكثير من الأمور من ضمنها جهود سورية الواسعة في التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي تمت الإشارة إليها في تقارير المدير العام للمنظمة.

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