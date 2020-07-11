غرفة صناعة دمشق وريفها تطلقان مهرجان جرمانا التسويقي من المنتج إلى المستهلك

حسام قره باش

أنجزت محافظة ريف دمشق بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها و بإشراف مجلس مدينة جرمانا التحضيرات النهائية لافتتاح السوق الشعبي الدائم والذي سينطلق غداً الأحد ١٢ تموز في مدينة جرمانا والذي يضم عدداً من الشركات الصناعية الوطنية والتي تلبي احتياجات المواطن الأساسية من مواد غذائية ومنظفات وألبسة ومواد استهلاكية.

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس أكد الالتزام بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد للاستمرار في الأسواق الشعبية في المدن والأرياف لكسر حلقات التوزيع الوسيطة ولعب دور كبير في تعزيز خفض الأسعار وتحقيق منافسة عادلة في الأسواق لمصلحة المستهلك، كما أشار إلى تعاون الغرفة مع محافظة ريف دمشق في افتتاح هذا السوق الدائم المنبثق عن تجربة مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” لينعكس أيجاباً على المواطن في ظل الغلاء المعيشي ويشكل ضغطاً على الأسواق المجاورة لتخفيف الأسعار.

بدوره أشار رئيس القطاع الغذائي وعضو مجلس إدارة الغرفة الأستاذ طلال قلعه جي إلى التدخل الإيجابي من قبل الغرفة عبر هذا السوق الدائم والعمل بتوصيات البيع بأسعار المعمل والحرص على تقديم هذه الأسعار مع الهدايا والعروض المقدمة معتبراً أن مشاركة الشركات الصناعية هي عبارة عن ترويج وليست ربحاً وأشار إلى مطالبة العديد بالتوسع بهذه الأسواق.

يذكر أن غرفة صناعة دمشق وريفها تعاونت مع محافظة ريف دمشق في وقت سابق بإقامت عدة أسواق شعبية في جرمانا ودوما والتل.

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