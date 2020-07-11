اللاذقية - رشا عيسى

بعد مرور أكثر من شهر على عودة دوام الطلاب إلى الجامعات، هل لايزال واقع التعقيم والالتزام بشروط التباعد المكاني والسلامة الصحية لتجنب نقل العدوى بفيروس (كورونا المستجد) بنفس درجة الالتزام التي بدأ بها قبل شهر من الآن، في وقت سجلت فيه اللاذقية عدة إصابات بالفيروس؟.

( تشرين ) أجرت جولة ميدانية على العديد من كليات جامعة تشرين واستطلعت آراء الطلاب وكانت النتيجة أن شروط تعقيم اليدين وقياس الحرارة لاتزال حاضرة على أبواب الكليات ولكن بتفاوت الالتزام بها ،بينما غابت شروط التباعد المكاني، ما يمكن ملاحظته مباشرة في أروقة الكليات، حيث سجلت كليتا الهندسة الميكانيكية والكهربائية و التربية التزاماً أقل ,بينما كان الالتزام حاضراً في بقية الكليات.

وقالت الطالبة علا من كلية الهندسة البحرية: لم يعد هناك تدقيق بالمعنى الفعلي للكلمة بل تقتصر عملية التعقيم وقياس الحرارة على أوقات محددة وقصيرة، مرجعة الأمر إلى انشغال المكلفين بذلك بمحاضراتهم, فيما أكدت حلا من كلية التربية أنها لم تلحظ منذ مدة وجود اللجنة على الأبواب.

بالمقابل، سجلت كليات الآداب والعلوم والهندسة الزراعية والكليات الطبية التزاماً كبيراً بالإجراءات، إذ أكد محمد _طالب في كلية المعلوماتية_ أن التعقيم على الأبواب إلزامي، وأنه يضطر للخروج والدخول أكثر مرة خلال الدوام ويعود ليطبق تعليمات الفريق الموجود على الأبواب دون أن يلاحظ أي إهمال بهذه الشأن.

تبدو الأوساط الطلابية أنها قد اعتادت على إجراءات الجامعة وخطتها الاحترازية ،بينما سُجل تململ من قبل بعض الموظفين. حيث اشتكت بعض الفرق لـ ( تشرين) من محاولة البعض رفض إجراءات السلامة والتنمر على الفرق المكلفة بذلك، في حين طالب البعض بأن تلزم الجامعة جميع الطاقم الإداري والطلاب في المدرجات والمخابر والقاعات بارتداء الكمامات.

بدوره، أكد الدكتور أكثم قنجراوي عميد كلية الطب البشري في الجامعة لـ(تشرين) أن التزام الفرق الطبية في الجامعة على درجة ممتازة ولايزال طلاب الدراسات العليا في كلية الطب يوجدون على أبواب الكليات يقدمون الدعم والإشراف الطبي، مضيفاً : مع بداية عودة الدوام إلى الجامعات تم وضع كادر طبي مؤلف من طالبي دراسات عليا ثم تم تخفيض العدد إلى طالب واحد، مشيرأ إلى وجود ما يقارب ٤٨ طالباً وطالبة من الدراسات العليا منخرطين في عملية المتابعة على الأبواب .

وفي المدينة الجامعية كانت الإجراءات شديدة الصرامة بدون أي تساهل من قبل إدارتها والمشرفين على الوحدات السكنية حيث وزعت الجامعة منظفات على الطلاب المقيمين بالسكن .

وقال الدكتور حبيب محمود مدير المدينة الجامعية : تضاعفت إجراءات السلامة الصحية، حيث يخضع الطلاب الداخلون إلى السكن لتعقيم الأرجل واليدين وقياس درجة الحرارة، كما يتابع المشرفون في السكن العمل بشكل صارم ,وتخضع الوحدات السكنية للتنظيف الدائم كممرات وحمامات بينما تنظف الغرف بشكل ذاتي من الطلاب على ألا يتجاوز عدد الطلاب في الغرفة الثلاثة .

وحول وجود وحدات خصصت للحجر الصحي قال محمود : تم وضع الوحدة السكنية ( ١٣ )تحت تصرف مديرية الصحة حتى منتصف الشهر الفائت حيث أبلغت مديرية الصحة إدارة الجامعة أنها لا تحتاج هذه الوحدة, ولم يتم استعمالها للحجر الصحي، علماً أنه تم تجهيزها بالشكل المناسب والمطلوب .

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