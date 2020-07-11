القوات العراقية تدمّر أوكاراً لإرهابيي “داعش” في ديالى

دمرت القوات العراقية أوكارا لإرهابيي تنظيم “داعش” خلال عملياتها الأمنية في محافظة ديالى.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الحربي قولها في بيان اليوم إن القوات الأمنية المشتركة في محور لواء القوات الخاصة الأول والفوج الأول مغاوير قيادة عمليات ديالى وفوج من الحشد الشعبي وخلال عملية أبطال العراق بمرحلتها الرابعة تمكنت من تدمير مقر لإرهابيي “داعش” وحرق ستة أوكار لهم إضافة إلى تدمير أربع دراجات نارية.

كما تمكنت القوات من تفجير أربع عبوات ناسفة.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة ما تبقى من فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في عدد من المحافظات والمناطق.

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