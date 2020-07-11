دبلوماسي روسي: انتخابات مجلس الشعب المرتقبة تؤكد مضي سورية نحو تحقيق الاستقرار الشامل

أكد نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس مساعد نائب رئيس مجلس الاتحاد في روسيا أندريه باكلانوف أن سورية انتصرت في الحرب ضد الإرهاب وتحملت العبء الأكبر في مكافحته وأن الإعلان عن أجراء انتخابات مجلس الشعب في التاسع عشر من الشهر الجاري يؤكد استكمال المسيرة لتحقيق الاستقرار الشامل في سورية.

واوضح باكلانوف في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اليوم أن سورية كما انتصرت في الميدان ستنتصر في السياسة مؤكداً أن سورية اكتسبت الاحترام الفائق لدى شعوب المنطقة والعالم لأنها لم ترضخ للإملاءات الأمريكية والغربية.

وقال باكلانوف إن أعداء سورية لا يريدون النجاح لهذه الانتخابات والمطلوب عدم الاكتراث لهم، معرباً عن قناعته بأن انتخابات مجلس الشعب ستجري بنجاح وبصورة ديمقراطية وسينتخب السوريون فيها ممثليهم الذين سيدافعون عن مصالحهم الوطنية وقال: “سيكون لنا مع الزملاء السوريين الجدد كالسابق علاقات ودية مهنية وطيدة”.

وفِي سياق مواز أكد الدبلوماسي الروسي أن ما يسمى “قانون قيصر” الأمريكي هو قانون عدائي ويمثل جرماً بحق الإنسانية لافتا إلى أنه يستهدف معيشة الشعب السوري ويعيق عملية إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوري.

وقال باكلانوف: الأمريكيون اتخذوا كل ما يلزم لمنع شركات الدول الصديقة لسورية من الاستثمار في الاقتصاد السوري وعرقلة نشاطها من خلال “قانون قيصر” مشيراً إلى ضرورة التصدي للإجراءات القسرية من خلال تعاون اقتصادي مشترك إذ أن سورية قادرة بمساعدة أصدقائها على إفشال هذا القانون وغيره.

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