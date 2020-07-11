إصابة 4 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب
أصيب 4 مدنيين بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.
وأفادت مصادر محلية لمراسل سانا بأن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من سوق تهريب المحروقات في مدينة الباب حيث تنتشر المجموعات الإرهابية التي تأتمر بأوامر النظام التركي في ريف حلب الشمالي الشرقي ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.
وتنتشر في المناطق التي فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين.
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