إصابة 4 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب

أولى المفاخر الشعبية التي تلمّ شمل الانتماء للدولة ومؤسّساتها هي يوم الاستقلال، لذلك تحتفل الدول بهذا اليوم احتفالاً شعبياً ورسمياً. وفي سورية التي عانت الاستعمارين القديم والحديث، من العثماني إلى الفرنسي، كان يوم الاستقلال فيها يوماً استثنائياً في ذاكرة المواطن... المزيد ←