زيادة كميات المحروقات لمزارعي الخضر الصيفية في درعا

درعا - عمار الصبح

بين مدير الزراعة في درعا المهندس عبد الفتاح الرحال أن المديرية, وبالتنسيق مع لجنة المحروقات الفرعية في المحافظة قررت زيادة المخصصات من مادة المازوت لمزارعي الخضر الصيفية في المحافظة بواقع ليترين، لتصبح سبعة ليترات عن كل دونم مزروع بالخضر الصيفية بدلاً من خمسة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق الدعم المقدم للمزارعين في المحافظة بتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، ما يقلل من التكاليف المرتفعة و يفضي بالنتيجة إلى انخفاض أسعار المنتج على المستهلك.

وتبلغ المساحة المزروعة بالمحاصيل الصيفية في درعا- حسب مدير الزراعة- قرابة ١١٠٠٠ هكتار مزروعة بمختلف أصناف الخضر التي يتواصل إنتاجها بكميات كبيرة تفيض عن حاجة المحافظة وخصوصاً لمحصولي البندورة والبطاطا، موضحاً أن الزيادة في المخصصات ستوزع خلال شهر تموز , على أن تمدد لشهر إضافي في حال الحاجة وذلك لضرورات يفرضها ارتفاع درجات الحرارة في مثل هذا الوقت من العام وحاجة المزارعين إلى عمليات ري إضافية.

ويعد النقص في مادة المازوت من أكثر المشكلات التي يعانيها المزارعون في المحافظة و خصوصاً للزراعات المروية وحاجتها إلى تشغيل مولدات الديزل لضخ المياه والتي تستهلك ما بين ٥ إلى ٧ ليترات من المازوت في الساعة الواحدة – حسب استطاعتها – ويطالب المزارعون بزيادة المخصصات لتشمل أشهر الصيف كلها وعدم اقتصارها على شهر واحد فقط، ما يقلل من حاجتهم إلى تأمين المادة من السوق السوداء وبأسعار مضاعفة تصل إلى ٤٥٠ ليرة لليتر الواحد.

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