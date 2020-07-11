مصر .. ارتفاع الصادرات الزراعية لـ3.6 مليون طن

أعلنت وزارة الزراعة المصرية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حجم صادرات البلاد الزراعية حتى الآن إلى أكثر من 3.6 مليون طن.

وجاء ذلك بحسب تقرير استلمه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أحمد العطار حول إجمالي الصادرات من مطلع يناير الماضي وحتى 8 تموز الحالي.

وقال القصير، إن الصادرات بلغت 3 ملايين و621 ألفا و259 طنا من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الرمان، الثوم، المانجو، الفراولة (فريز)، الفاصوليا، الجوافة، الخيار، الفلفل، الباذنجان.

المصدر: RT

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