لليوم 14 على التوالي، يستمر العاملون في الشركة العامة لكهرباء الحسكة بتنفيذ اعتصام أمام مقر عملهم بعد استيلاء “قسد” عليه

نشر قبل 21 ساعة

مصدر عسكري: حوالي الساعة التاسعة من صباح اليوم 10/7/2020م قامت بعض المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من النظام التركي بهجوم واسع على بعض مواقعنا العسكرية شمال بلدة الربيعة في ريف اللاذقية الشمالي مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة وقذائف الهاون، وقد تصدت قواتنا العاملة في المنطقة للهجوم وكبدت الإرهابيين خسائر كبيرة بالأرواح والسلاح، وبدون أي خسائر في صفوف قواتنا.