آخر تحديث: 2020-07-11 12:38:49
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لليوم 14 على التوالي، يستمر العاملون في الشركة العامة لكهرباء الحسكة بتنفيذ اعتصام أمام مقر عملهم بعد استيلاء “قسد” عليه

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