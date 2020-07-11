لليوم 14 على التوالي، يستمر العاملون في الشركة العامة لكهرباء الحسكة بتنفيذ اعتصام أمام مقر عملهم بعد استيلاء “قسد” عليه

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 20 ذو القعدة 1441 الموافق لـ 11 تموز 2020
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شريط الأخبار
دبلوماسي روسي: انتخابات مجلس الشعب المرتقبة تؤكد مضي سورية نحو تحقيق الاستقرار الشامل
إصابة 4 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين في جنين
اعتداء جديد على أمريكي من أصل إفريقي يثير موجة غضب في الولايات المتحدة
القوات العراقية تطلق عملية لملاحقة فلول إرهابيي "داعش" في ديالى
موظفو "السورية للحبوب" يستعيدون مقر عملهم بعد 16 يوم من استيلاء "قسد" عليه
مجلس الأمن يصوت ضد مشروع قرار روسي حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية
تخت روانجي: جريمة اغتيال قاسم سليماني مثال بارز لإرهاب الدولة الأميركي
الاحتلال الأمريكي يهرّب 35 صهريج نفط مسروق من الجزيرة السورية إلى العراق
قاسم: أي عدوان للكيان الإسرائيلي على لبنان سيكون هزيمة جديدة له
الـ يونسكو تأسف لقرار النظام التركي حول "آيا صوفيا"
مظاهرة احتجاجية في التشيك رفضاً لمخططات الاحتلال ضم أرض فلسطينية
مدير صحة اللاذقية لـ(تشرين): إصابة عدة حالات بفيروس كورونا .. والكادر الطبي آمن
إيران: الأبعاد المختلفة لحادث انفجار نطنز قيد التحقيق
فيتو مزدوج روسي صيني ضد مشروع قرار يتيح تمديد آلية إدخال مساعدات إلى سورية دون التنسيق مع حكومتها