إصابة 50 لاعباً و47 إدارياً بفيروس كورونا في الدوري السعودي
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تسجيل 50 إصابة بفيروس كورونا في صفوف لاعبي الدوري السعودي و47 إصابة أخرى بين فنيي وإداريي الفرق.
ونقلت صحيفة الرياض التابعة للنظام السعودي عن الاتحاد قوله في تقرير اليوم إن مجمل الحالات يبلغ 97 في أندية الدوري البالغ عددها 16 نادياً مشيراً إلى أن الفحوصات أجريت في الفترة الواقعة بين 21 حزيران الفائت حتى تاريخ 8 تموز الحالي.
وأعلنت سلطات النظام السعودي أمس أن إجمالي الإصابات بوباء “كوفيد 19” بلغ 223327 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات 2100 حالة.
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