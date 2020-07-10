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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 20 ذو القعدة 1441 الموافق لـ 11 تموز 2020
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الاحتلال الأمريكي يهرّب 35 صهريج نفط مسروق من الجزيرة السورية إلى العراق
قاسم: أي عدوان للكيان الإسرائيلي على لبنان سيكون هزيمة جديدة له
الـ يونسكو تأسف لقرار النظام التركي حول "آيا صوفيا"
مظاهرة احتجاجية في التشيك رفضاً لمخططات الاحتلال ضم أرض فلسطينية
مدير صحة اللاذقية لـ(تشرين): إصابة عدة حالات بفيروس كورونا .. والكادر الطبي آمن
إيران: الأبعاد المختلفة لحادث انفجار نطنز قيد التحقيق
فيتو مزدوج روسي صيني ضد مشروع قرار يتيح تمديد آلية إدخال مساعدات إلى سورية دون التنسيق مع حكومتها
العدوان السعودي يرتكب 121 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
روسيا: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سورية مسيس
موسكو: ندعو إلى زيادة المساعدات لسورية بالتنسيق مع حكومتها.. وواشنطن تشوه الحقائق
بوغدانوف يبحث مع حداد تعزيز التعاون الثنائي بين سورية وروسيا
اليونان: ممارسات أردوغان تعيد تركيا 600 عام إلى الوراء
مظاهرة أمام السفارة الأميركية في بيروت رفضاً لتدخلات واشنطن
بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الأوضاع في ليبيا وشرق أوكرانيا
إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداءات للاحتلال في الضفة الغربية