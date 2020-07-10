الاحتلال الأمريكي يهرّب 35 صهريج نفط مسروق من الجزيرة السورية إلى العراق

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي سرقة الثروات السورية من المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية وتهريبها إلى الأراضي العراقية حيث هربت مساء اليوم رتلاً من الصهاريج المحملة بمادة الفيول إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف اليعربية.

وذكرت مصادر أهلية في اليعربية لمراسل سانا أن رتلاً مؤلفاً من 35 آلية تتضمن صهاريج محملة بمادة الفيول وعدداً من الشاحنات عبر مساء اليوم من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف اليعربية شمال شرق الحسكة.

وتعمد قوات الاحتلال الأمريكي ومجموعات “قسد” التي تأتمر بأمرها إلى نهب وسرقة ثروات سورية وتضييق الحصار على الأهالي ومحاربتهم اقتصادياً من خلال فرض قوانين جائرة تهدف إلى تجويع الشعب.

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