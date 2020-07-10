بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الأوضاع في ليبيا وشرق أوكرانيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في ليبيا وجنوب شرق أوكرانيا ومنطقة البلقان.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف قوله إنه تم خلال الاجتماع الذي جرى عبر تقنية الفيديو “تبادل الآراء حول عدد من القضايا الدولية والتعبير على وجه الخصوص عن الأسف لانعدام وجود أي ديناميكية في تسوية الأزمة في شرقي أوكرانيا نظراً لعدم التزام كييف باتفاقيات مينسك أو باريس”.

وأشار إلى أنه تم التطرق خلال الاجتماع أيضاً إلى الوضع في ليبيا مع التركيز على عدم وجود بديل للتسوية السلمية فيها وعلى شؤون منطقة البلقان كما تمت مناقشة قضايا المجتمع والاقتصاد المدرجة على أجندة روسيا الداخلية.

حضر الاجتماع كل من رئيسي غرفتي البرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو وفياتشيسلاف فولودين ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو ووزيرا الخارجية سيرغي لافروف والداخلية فلاديمير كولوكولتسيف ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين فضلاً عن ممثل الرئيس الروسي الخاص لشؤون حماية البيئة والنقل سيرغي إيفانوف.

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