الخطيب يندد بالتدخل الأمريكي السافر في الشؤون اللبنانية

جدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب تنديده بالتدخلات الأميركية في الشؤون الداخلية اللبنانية مؤكداً أنها تشكل اعتداءً سافراً على سيادة لبنان والهدف منها إثارة الفتن في البلاد.

وشدد الخطيب في كلمة اليوم على أن مواجهة المشروع الصهيوأميركي في المنطقة واجب وطني على كل لبناني يعاني من الحصار الاقتصادي والتهديد الأمني والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد سيادة بلده داعياً إلى عدم التنكر لتضحيات المقاومة التي دحرت مع الجيش الإرهاب التكفيري والصهيوني.

ولفت الخطيب إلى أن استمرار المخطط الأميركي في المنطقة بهدف حصار المقاومة وتحميلها مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية وإبقاء لبنان تابعاً في قراره السياسي للقوى الدولية المعادية لقضايانا العادلة وجعله منطلقاً للتآمر على قوى التحرر وتفتيت المنطقة العربية لمصلحة الكيان الصهيوني.

من جهة أخرى دعا الخطيب إلى تفعيل علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين سورية ولبنان وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي تحقق مصلحة الشعبين والدولتين الشقيقتين.

بدورها نددت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف بتصريحات السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا وبتدخلها السافر في الشؤون الداخلية اللبنانية.

وقالت اللجنة في بيان “من الواجب وضع حد لهذه التدخلات التي تصب في مصلحة العدو الصهيوني لأن الإدارة الأميركية تعمل بالدرجة الأولى لخدمة المشروع الصهيوني في المنطقة الذي سينهزم بفضل تضحيات المقاومة في لبنان وفلسطين”.

وأكدت اللجنة أن راية المقاومة ستبقى خفاقة مهما بلغت الضغوط والتحديات على لبنان داعية إلى ضرورة الوحدة ونبذ الفتن التي يعمل العدو وعملاؤه على نشرها لتمرير مخططاتهم في المنطقة.

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