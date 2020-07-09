الحراج تنهي خطة التحريج الاصطناعي بزراعة 1,3 مليون غرسة

ميليا اسبر

بيّن مدير الحراج في وزارة الزراعة الدكتور حسان فارس أن المديرية أنهت خطة التحريج الاصطناعي لهذا الموسم بزراعة 1,3 مليون غرسة حراجية متنوعة على مساحة 3254 هكتاراً موزعة على كامل المحافظات منها 3181 هكتاراً مساحات قديمة و73 هكتاراً جديدة.

وأوضح د: فارس أن 206هكتارات تم تحريجها بحوالي 85355 غرسة بالتعاون مع المنظمات والجهات الرسمية والمجتمع المحلي توزعت على محافظات ريف دمشق بزراعة 14550غرسة على مساحة 61هكتاراً في أوز الزعتر وموقع التلال الغربية وطريق المطار والدوير، وفي طرطوس 200 غرسة بغابة عمريت، والسويداء 17425 غرسة على مساحة 62 هكتاراً في عين الرحى وحبران والقريا وطريق دفن، ودرعا 19500 غرسة على مساحة 20.6 هكتارات في طريق عقربا والحارة وعالقين وزويتينة ومداخل المدينة والبلدات وبعض المدارس، واللاذقية 17280 غرسة على مساحة 16هكتاراً في قسطل المعاف وعين عيدو وجبلة والقرداحة والحفة، وحماة 5000 غرسة على مساحة 10 هكتارات في الكفير وعقار بشين، وحمص 8900 غرسة على مساحة 36 هكتاراً في سد المزينة والناصرة وزويتينة والمشتاية وعسلية وموقع النصب التذكاري في الرستن.

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