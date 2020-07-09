المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية بسبب كورونا

مددت الحكومة المغربية اليوم حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر حتى 10 آب المقبل لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن المتحدث باسم الحكومة سعيد أمزازي قوله في بيان اليوم عقب اجتماع للحكومة: تم تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا إلى 10 آب.

وكان المغرب أعلن حالة الطوارئ في 20 آذار الماضي بعد تسجيله أول إصابات بالفيروس في الثاني من آذار وفرض مجموعة من الإجراءات الصارمة شملت إغلاق المدارس ومنع التجمعات التي تزيد على 50 شخصاً.

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