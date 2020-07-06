حرائق تركيا تعطل الملاحة في مضيق الدردنيل

قالت قناة تلفزيونية تركية اليوم، إنه تم تعليق حركة السفن عبر مضيق الدردنيل، بسبب اندلاع الحرائق في غابات غرب تركيا.

وذكرت القناة أن الحريق اندلع في غابة في قضاء جاليبولي في ولاية كاناكالي، ولا تزال الأسباب غير معروفة حتى الآن.

وتتصدى للنيران حالياً 20 مروحية وطائرتان برمائيتان وأكثر من 400 عنصر من رجال الإطفاء فيما الرياح القوية تعيق عملها إلى حد كبير.

والرؤية في المنطقة ضعيفة جداً بسبب الدخان، وهو ما يعيق عمل المعدات والآليات الخاصة بمكافحة الحريق وبسبب ذلك، تم وقف حركة السفن في كلا الاتجاهين عبر الدردنيل.

المصدر: تاس

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