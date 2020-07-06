ضبط كميات كبيرة من الحلاوة منتهية الصلاحية في عدرا الصناعية

مركزان الخليل

بعد متابعة مستمرة من قبل دوريات حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق للمواد الغذائية وحركة انسيابها في الأسواق والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري تمكنت دورياتها من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية داخل مستودع في عدرا الصناعية بريف دمشق يحوي 128 عبوة حلاوة زنة العبوة 4 كغ رائحتها كريهة ولونها داكن غير مقبول وغير محتفظة بقوامها .كما تم ضبط 25 صندوق طحينة منتهية الصلاحية، حيث قدرت الكميات المضبوطة بأكثر من 600 كيلوغرام من الطحينة كانت في طريقها إلى الأسواق . حيث تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وأحيل إلى القضاء المختص مع حجز الكمية المصادرة والمخالفة بقصد إتلافها وفق الأصول والإجراءات القانونية .

وضمن الإطار ذاته تمكنت دوريات حماية المستهلك من ضبط منشأة لتصنيع الألبان والأجبان، يقوم صاحبها باستخدام فرازة كهربائية تعمل على فرز الحليب البقري إلى كريمة(دسم حيواني) من جهة، وحليب مسحوب الدسم من جهة أخرى ويقوم بغليه وترويبه.

إضافة لضبط عشرة كيلو غرامات زيوت مهدرجة (شورتنغ) لإضفاء الدسم، وعلبة بودرة صفار البيض لإدخال ألوانها بعملية التصنيع..

حيث تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وإغلاق المنشأة بالشمع الأحمر ومصادرة الكميات وأدوات الغش وإحالة المخالف إلى القضاء المختص.

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