إصابة وزير الصحة الباكستاني بفيروس كورونا

أصيب وزير الصحة الباكستاني ظفر ميرزا بفيروس كورونا ليصبح ثاني شخصية كبيرة تصاب بالفيروس في البلاد.

ونقلت رويترز عن ميرزا قوله في تصريح على تويتر اليوم: إن الفحوص الطبية أثبتت إصابتي بـ كوفيد 19 ولقد عزلت نفسي في المنزل واتخذت جميع الاحتياطات.

وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي أعلن يوم الجمعة الماضي إصابته بفيروس كورونا.

وحتى الآن سجلت باكستان أكثر من 229831 إصابة وبلغ عدد حالات الوفاة 4762 طبقا للبيانات الحكومية وتسجل السلطات الصحية يومياً نحو 4000 إصابة جديدة بكورونا.