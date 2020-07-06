مظاهرة حاشدة في سلفيت احتجاجاً على اعتداءات المستوطنين

شهدت مدينة سلفيت بالضفة الغربية اليوم مظاهرة حاشدة احتجاجاً على اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة وفا أن المظاهرة التي دعت لها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان انطلقت من أمام بلدية بديا في سلفيت باتجاه أراضي “خلة حسان” الواقعة في أراضي بلدتي بديا وسنيريا حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مناهضة للاستيطان ومنددة بمخططات الاحتلال للاستيلاء على أراضيهم واعتداءات المستوطنين المتكررة ضدهم.

وأكد المشاركون أن الفلسطينيين سيواصلون نضالهم حتى تحرير أراضيهم وإسقاط كل المؤامرات والمخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

ويقتحم المستوطنون الإسرائيليون يومياً البلدات والمدن الفلسطينية ويعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم.