قوات الاحتلال التركي تعتدي بالمدفعية على قرى في ناحية أبو راسين بريف الحسكة

اعتدت قوات الاحتلال التركي بالمدفعية على قرى في ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي.

وأفادت مصادر أهلية لمراسل سانا بأن عدداً من قذائف المدفعية أطلقتها قوات الاحتلال التركي سقطت في الأراضي الزراعية بمحيط بلدة أبو راسين وقرى أخرى تابعة لها دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وفي سياق محاولاتها تكريس وتحصين نقاط احتلالها بينت المصادر أن ثلاث دبابات وعدداً من المدرعات عائدة للاحتلال التركي دخلت الأراضي السورية عبر قرية السكرية الحدودية متجهة نحو القاعدة العسكرية غير الشرعية في قرية أم عشبة شمال غرب بلدة أبو راسين بالتوازي مع تحليق طائرة استطلاع تركية في أجواء المنطقة.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيون المنتشرون في مناطق رأس العين ومحيطها بالقذائف والصواريخ القرى والبلدات الآمنة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

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