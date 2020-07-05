مظاهرة في نيقوسيا رفضاً لمخطط الاحتلال ضم أراض فلسطينية

شهدت العاصمة القبرصية نيقوسيا اليوم مظاهرة احتجاجية رفضاً لمخطط الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشاركين في المظاهرة التي نظمتها الجالية الفلسطينية رفعوا لافتات تندد بمخطط الضم داعين المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأثار إعلان سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي حول ضم أجزاء من الضفة الغربية مواقف تنديد دولية بينما شهدت العديد من المدن الأمريكية والعواصم الأوروبية مظاهرات استنكار ورفض لمخططات الاحتلال التي تأتي في إطار ما تسمى “صفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

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