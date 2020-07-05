83 وفاة و 1218 إصابة جديدة بكورونا في مصر

سجلت مصر اليوم 1218 إصابة بفيروس كورونا المستجد و63 حالة وفاة جديدة في البلاد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية أن إجمالي عدد الإصابات المسجل في مصر بلغ حتى اليوم 75253 من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها و3343 حالة وفاة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 472 إصابة جديدة بالفيروس وثلاث وفيات في الضفة الغربية مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4722 منها 4037 حالة نشطة بينما بلغ عدد الوفيات 20 حالة في حين وصل عدد المتعافين إلى 665.

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