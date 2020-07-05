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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 15 ذو القعدة 1441 الموافق لـ 06 تموز 2020
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شريط الأخبار
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على قطاع غزة المحاصر
مجموعات “قسد” تعرقل وصول الطحين إلى مخبز البعث في القامشلي
ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة بحمص معدة للتهريب إلى ريف إدلب
61 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة
فرنسا: مخطط "إسرائيل" ضم أراض فلسطينية انتهاك للقانون الدولي
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال ثمانية في الضفة
حزب الشعب الجمهوري التركي: أردوغان ينتهج سياسات خطيرة في ليبيا
محامون أردنيون: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية إرهاب اقتصادي
محامون أردنيون: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية إرهاب
الجزائر تواري رفات 24 مناضلاً ضد الاستعمار الفرنسي
إصابة فلسطينيين اثنين باعتداء مستوطنين عليهما في الضفة
تحالف الفتح النيابي العراقي يطالب بوقف الانتهاكات الأمريكية
(قسد) تواصل منع العاملين من الدخول لمقرات عملهم
إصابة فلسطينيين اثنين باعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهما
القبض على 5 أشخاص ينتمون إلى "داعش" الإرهابي في العراق