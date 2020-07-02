إخماد عدة حرائق طالت أشجاراً مثمرة في حمص

أخمدت كوادر الإطفاء في محافظة حمص اليوم عدداً من الحرائق طالت الأشجار المثمرة والحراجية والأعشاب اليابسة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وأوضح العميد غياث عاقل مدير فرع الدفاع المدني بحمص في تصريح لمراسل سانا أن عناصر الدفاع المدني بالتعاون مع إطفاء مديرية الزراعة وفوج إطفاء حمص أخمدوا حريقاً نشب بالأشجار الحراجية والمثمرة في بساتين الوعر وامتد إلى قرب الأبنية في حي القرابيص بالمدينة دون وقوع خسائر بشرية.

وأوضح عاقل أن كوادر الإطفاء أخمدوا أيضاً حريقاً نشب في أشجار الزيتون غربي محطة وقود عز الدين في قرية خربة السودة بريف حمص إضافة إلى حرائق أخرى نشبت في الأعشاب اليابسة بمناطق متفرقة من المحافظة.

وكان عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء حمص أخمدوا أمس حريقاً نشب في الأعشاب بالقرب من دوار تدمر في مدخل مدينة حمص الجنوبي.

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